Sulakyurt Belediyesinden esnafa çorba ikramı

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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde belediye tarafından pazarcı esnafına sıcak çorba ikramında bulunuldu.

Sabah saatlerinde ilçe merkezinde kurulan halk pazarını ziyaret eden Belediye Başkanı İsmail Bildik, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Daha sonra belediye personelleriyle esnaf ve vatandaşlara çorba ikramında bulunan Bildik, kış aylarının artık kendini iyiden iyiye hissettirdiğini söyledi.

Bildik, belediye olarak bu soğuk havalarda insanların içini ısıtmak istediklerini belirterek, "Kış mevsimi bitene kadar soğuk havalarda çorba ikramımız sürecek. Belediye olarak çalışıyor ve ilçemiz güzelleştirmeye çalışıyoruz. Mahallelerimizde de yol çalışmalarımız devam ediyoruz." dedi.



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