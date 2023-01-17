Delice Belediyesinden "şeffaf yönetim" örneği

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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Delice ilçesinde AK Parti'li Belediye Başkanı Turgut Özdem, her yıl olduğu gibi belediyenin 2022 yılı gelir ve gider bütçesine ilişkin dökümü vatandaşlarla paylaştı.

Delice Belediye Başkanı Turgut Özdem, yaptığı açıklamada, görevinde 9'uncu yılını tamamladığını belirterek, göreve gelirken vatandaşa şeffaf belediyecilik anlayışı sözü verdiklerini anımsattı.

Yılın ilk ayında vatandaşlara belediye bütçesi hakkında hesap verdiğini dile getiren Özdem, şunları kaydetti:

"2022 yılı bütçesi 29 milyon liraydı. En ince detayına kadar hazırlanan gelir ve gider bütçesine ilişkin dökümü vatandaşlarımıza dağıttık. Bu uygulama, vatandaşımızda bir memnuniyet uyandırıyor. 'Başkan her daim şeffaf. Başkanın gizlediği sakladığı bir şey yok' diyorlar. Şeffaf belediyecilik anlayışıyla yaptığımız çalışmalar sayesinde bir önceki seçimde yüzde 86'ya yakın oy oranıyla Türkiye birincisi olduk. Bu şekilde hizmetlerimize devam edeceğiz. Vatandaşın aklında bir tereddüt yok. Bu, çalışmalarımızı da artı yönde etkiliyor."

Özdem, gelişen ve büyüyen Türkiye'de Delice'nin de her daim nasibini ve bereketini aldığını vurguladı.

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