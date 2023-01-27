Sulakyurt Belediyesi Taziyeevi'nin yapımı tamamlandı

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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Sulakyurt Belediye Başkanı İsmail Bildik, yapımı tamamlanan taziyeevinde incelemelerde bulundu.

Bildik, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, artık ilçede taziye çadırlarını kurmayacaklarını söyledi.

Vatandaşların yaz kış fark etmeksizin taziyelerini burada kabul edeceklerini belirten Bildik, "Mutfağı, 500 kişilik alanı ve mescidiyle birlikte ilçe halkına güzel bir taziyeevi yaptık. Bunun gururunu yaşıyoruz. İsmail Bildik ilçe halkına yapılan hizmetleri sırtına koyup götürecek değil. Görev süremiz içerisinde Sulakyurt halkına elimizden gelen hizmeti vereceğiz. Tekrar ilçemize hayırlı olsun." diye konuştu.

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