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        Kırıkkale'deki trafik kazalarında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

        Kırıkkale'nin Çelebi ve Bahşılı ilçelerinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 15:56 Güncelleme: 03.09.2023 - 16:04
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        Kırıkkale'deki trafik kazalarında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
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        KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Çelebi ve Bahşılı ilçelerinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

        Ö.D. (33) idaresindeki 34 BZM 777 plakalı otomobil, Karakeçili-Kaman kara yolu Çelebi Tilkili köyü kavşağında kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Araçtaki A.M.G. (84) kaza yerinde hayatını kaybetti, sürücü Ö.D, H.D. (55), S.G. (81) ile Y.E.D. (13) yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Bahşılı ilçesinde M.C.K'nin kullandığı 06 UBS 06 plakalı otomobil, Çamlıca köyü yolunda şarampole devrildi.

        Kazada yaralanan B.K. ve Ö.K, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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