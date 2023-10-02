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        Kırıkkale'de hafif ticari araca gizlenmiş ruhsatsız 3 tabanca bulundu

        Kırıkkale'de polislerce durdurulan hafif ticari aracın muhtelif yerlerine gizlenmiş 3 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör ve 25 fişek ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 12:56 Güncelleme: 02.10.2023 - 13:04
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        Kırıkkale'de hafif ticari araca gizlenmiş ruhsatsız 3 tabanca bulundu
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        Kırıkkale'de polislerce durdurulan hafif ticari aracın muhtelif yerlerine gizlenmiş 3 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör ve 25 fişek ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, Kırıkkale-Ankara kara yolu hızlı tren köprüsü altındaki uygulama noktasında bir hafif ticari aracı durdurdu.

        Ekipler, araçta yaptığı aramada, torpidonun iç kısmına ve kapı döşemesinin içerisine gizlenmiş poşet ve bezlere sarılı ruhsatsız 3 tabanca, 3 şarjör ve 25 fişek ele geçirdi.

        Gözaltına alınan araç sahibi A.A. hakkında adli işlem başlatıldı.

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