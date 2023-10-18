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        Kırıkkale'de "narkorehber" eğitimi verildi

        Kırıkkale'de "En iyi narkotik polisi anne" projesi kapsamında protokol üyeleri, öğretmenler ve vatandaşlara "narkorehber" eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 09:37 Güncelleme: 18.10.2023 - 09:51
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        Kırıkkale'de "narkorehber" eğitimi verildi
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        Kırıkkale'de "En iyi narkotik polisi anne" projesi kapsamında protokol üyeleri, öğretmenler ve vatandaşlara "narkorehber" eğitimi verildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik Konferans Salonu'nda düzenlenen eğitimde konuşan Vali Mehmet Makas, uyuşturucu ile mücadelenin sürdüğünü belirtti.

        Uyuşturucu kullanımını ilde sıfıra indirmeyi hedeflediklerini aktaran Makas, "Bu mücadeleye katkıda bulunan ailelerimiz ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ebeveynlerin uyuşturucu ile mücadele konusunda çocuklarını takip etmesi çok önemli. Olaylara müdahil olun. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ve UYUMA programını kullanabilirsek uyuşturucu ve farklı suçlarla mücadelemize de katkı koyarsınız. Böylelikle suçla mücadelede başarısız olma gibi bir ihtimalimiz kalmaz." ifadelerini kullandı.

        İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ da uyuşturucuyla mücadelede kurumların ve ailelerin kolluk kuvvetlerine desteğinin önemli olduğunu vurguladı.

        İl Milli Eğitim Müdürü Rıza Aydın ise kurum olarak projeye ellerinden gelen desteği vereceklerini kaydetti.

        Programda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli komiser Uğur Akçay ve polis memuru Cem Gökgöz, madde bağımlılığı konusunda bilgilendirme yaptı.

        Uyuşturucu ile Mücadele Aplikasyonu (UYUMA) ile kentte yürütülen Umut Projesi hakkında katılımcılara bilgi verilen etkinlikte, narkotik dedektör köpeği "Adam", arama gösterisi sundu.

        Eğitime, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin, Vali Yardımcıları Ahmet Sait Kurnaz, Ahmet Ferhat Özen, Oktay Erdoğan ve Mustafa Erkayıran, İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen, il müdürleri, öğretmenler, veliler ve vatandaşlar katıldı.

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