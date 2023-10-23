Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Eski Kırıkkale Milletvekili Halil Tiryaki, son yolculuğuna uğurlandı

        Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 88 yaşındaki 22. Dönem CHP Kırıkkale Milletvekili Halil Tiryaki'nin cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 16:25 Güncelleme: 23.10.2023 - 16:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eski Kırıkkale Milletvekili Halil Tiryaki, son yolculuğuna uğurlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 88 yaşındaki 22. Dönem CHP Kırıkkale Milletvekili Halil Tiryaki'nin cenazesi toprağa verildi.

        Bir süredir Ankara'da tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden Tiryaki'nin cenazesi, memleketi Kırıkkale'ye getirildi.

        Nur Cami ve Külliyesi'ndeki cenaze töreni öncesi Tiryaki'nin yakınları, taziyeleri kabul etti.

        İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Tiryaki'nin cenazesi, Kırıkköy Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığına defnedildi.

        Cenazeye Tiryaki'nin ailesi ve yakınlarının yanı sıra eski Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan, CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, ilçe belediye başkanları, siyasi parti başkanları ve vatandaşlar katıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        6 yaşındaki çocuğa istismar davasında karar!
        6 yaşındaki çocuğa istismar davasında karar!
        Enerjide 53 milyar dolarlık satın alma
        Enerjide 53 milyar dolarlık satın alma
        Motokuryeyi, otomobilin aniden açılan kapısı öldürdü!
        Motokuryeyi, otomobilin aniden açılan kapısı öldürdü!
        Yapay zeka kanser hastalarının kalan ömrünü hesapladı
        Yapay zeka kanser hastalarının kalan ömrünü hesapladı
        Güneşli ve tozlu günler
        Güneşli ve tozlu günler
        100 yılın ilkleri
        100 yılın ilkleri
        Gabar'da günlük üretim 25 bin varile ulaştı
        Gabar'da günlük üretim 25 bin varile ulaştı
        Ölümüne yol açtığı motosikletliye arkadaşlık isteği gönderdi!
        Ölümüne yol açtığı motosikletliye arkadaşlık isteği gönderdi!
        22 yaşındaki Beyzanur'u öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        22 yaşındaki Beyzanur'u öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Dzeko, İrfan ve Szymanski'den müthiş istatistik
        Dzeko, İrfan ve Szymanski'den müthiş istatistik
        Avrupa şampiyonu Milli sporcu Buket Kaya, kazada öldü!
        Avrupa şampiyonu Milli sporcu Buket Kaya, kazada öldü!
        Müftü cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı!
        Müftü cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı!
        Evliliği sarsan o isim konuştu
        Evliliği sarsan o isim konuştu
        "Fenerbahçe tıkır tıkır"
        "Fenerbahçe tıkır tıkır"
        Madonna ölüm tehdidi aldı
        Madonna ölüm tehdidi aldı
        Türkiye'de önce Ar-Ge sonra üretim yapacak
        Türkiye'de önce Ar-Ge sonra üretim yapacak
        İsrail'den Gazze'ye rehine operasyonu
        İsrail'den Gazze'ye rehine operasyonu
        Beşiktaş'ta karar günü!
        Beşiktaş'ta karar günü!
        Gazze'ye gece boyu bombardıman!
        Gazze'ye gece boyu bombardıman!
        Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nden Harvard’a! NASA destekli projede yeni hedef astronotlar
        Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nden Harvard’a! NASA destekli projede yeni hedef astronotlar

        Benzer Haberler

        Pompalı tüfekle oynarken arkadaşını öldürdü
        Pompalı tüfekle oynarken arkadaşını öldürdü
        Kırıkkale'de arkadaşını tüfekle kazara öldürdüğü iddia edilen çocuk gözaltı...
        Kırıkkale'de arkadaşını tüfekle kazara öldürdüğü iddia edilen çocuk gözaltı...
        Kırıkkale'de 1 şüpheli çeşitli suçlardan tutuklandı
        Kırıkkale'de 1 şüpheli çeşitli suçlardan tutuklandı
        'KİLİT KAVŞAK' KIRIKKALE'DE AĞIR TONAJLI ARAÇLAR DENETLENDİ
        'KİLİT KAVŞAK' KIRIKKALE'DE AĞIR TONAJLI ARAÇLAR DENETLENDİ
        ERBAŞ: GENÇLERİMİZİ, ÇOCUKLARIMIZI, KUR'AN-I KERİM'E GÖRE YETİŞTİRMEMİZ LAZ...
        ERBAŞ: GENÇLERİMİZİ, ÇOCUKLARIMIZI, KUR'AN-I KERİM'E GÖRE YETİŞTİRMEMİZ LAZ...
        'Kilit Kavşak' Kırıkkale'de ağır tonajlı araçlar denetlendi
        'Kilit Kavşak' Kırıkkale'de ağır tonajlı araçlar denetlendi