Eski Kırıkkale Milletvekili Halil Tiryaki, son yolculuğuna uğurlandı
Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 88 yaşındaki 22. Dönem CHP Kırıkkale Milletvekili Halil Tiryaki'nin cenazesi toprağa verildi.
Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 88 yaşındaki 22. Dönem CHP Kırıkkale Milletvekili Halil Tiryaki'nin cenazesi toprağa verildi.
Bir süredir Ankara'da tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden Tiryaki'nin cenazesi, memleketi Kırıkkale'ye getirildi.
Nur Cami ve Külliyesi'ndeki cenaze töreni öncesi Tiryaki'nin yakınları, taziyeleri kabul etti.
İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Tiryaki'nin cenazesi, Kırıkköy Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığına defnedildi.
Cenazeye Tiryaki'nin ailesi ve yakınlarının yanı sıra eski Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan, CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, ilçe belediye başkanları, siyasi parti başkanları ve vatandaşlar katıldı.