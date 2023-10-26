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        23. Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu Kırıkkale'de başladı

        23. Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR), Kırıkkale Üniversitesi (KKÜ) İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü ev sahipliğinde başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 13:23 Güncelleme: 26.10.2023 - 13:34
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        23. Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu Kırıkkale'de başladı
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        23. Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR), Kırıkkale Üniversitesi (KKÜ) İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü ev sahipliğinde başladı.

        Bu yıl "Cumhuriyet" temasıyla KKÜ Kocatepe Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen forumun açılışında konuşan Vali Mehmet Makas, kamu yönetiminin başlangıcının devleti kabullenmeyle başladığını söyledi.

        Orhun Abideleri'nde devletin, "açı doyuran, çıplağı giydiren" diye anlatıldığını aktaran Makas, şöyle devam etti:

        "Yüce Türk milleti, kutlu yürüyüşünde her zaman insanı odağına almış, vatandaş odaklı hareket etmiş ve vatandaş memnuniyetini sağlayabildiği müddetçe de o kutlu yürüyüşünü yükselerek sürdürmüştür. Ne zaman ki 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' şiarından, tarihi misyonundan ve istikametinden sapmalar olduysa farklı çöküşler de yaşamışızdır. Dünyada ne zaman yüce Türk milleti sahnede oyun kurucu olarak yer almışsa bir nizam vardır. Türk milletinin diğer bir özelliği de dünyaya nizam vermek için yaratılmış olmasıdır."

        Makas, Osmanlı döneminde bugün Gazze'de yapılan insanlık dışı bir harekete şahit olunmadığına dikkati çekerek, "Bugün Anadolu coğrafyası dünyadaki tüm mazlumların adeta şemsiyesi altına girdiği, son kale olarak sığındığı bir topraktır. Gazze'de şehadete eren tüm kardeşlerimizi rahmetle anarak, bir an önce zulmün bitmesini temenni ediyoruz." diye konuştu.

        KKÜ Rektörü Prof. Ersan Aslan da Cumhuriyet'in 100. yılının kendileri için çok anlamlı olduğunu belirterek, ikinci yüzyıla başlayacaklarını dile getirdi.

        Etkinliği buruk bir şekilde düzenlediklerini belirten Aslan, şunları kaydetti:

        "İnsanlık onurunun Gazze'de ayaklar altına alındığı şu günlerde, bir devletin hem bölgesinde hem de dünya platformunda ne kadar güçlü olması gerektiği bir kez daha buradaki oturumlarda teyit edilecektir. Çok şükür uzunca bir zamandır dünyada artık 'şunu yapacaksın' deyip parmak sallanan bir ülke değil, parmak sallayan bir ülke noktasına geldik. Kurulan oyunlara uyma noktasında değil, oyun kuran noktasına geldik."

        KAYFOR 23'ün ortaklarından Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz ise vatandaşların yakınlığı ve ulaşılabilir olmaları sayesinde yerel ve kamusal ihtiyaçları daha hızlı belirlediklerini, hizmetleri daha verimli, hızlı ve etkin götürebildiklerini dile getirdi.

        Prof. Dr. Ruşen Keleş'in açılış dersi verdiği forum, iki gün sürecek.

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