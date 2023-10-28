Yahşihan'da 7 bin 500 Türk bayrağı dağıtıldı Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde belediye tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı dolayısıyla 7 bin 500 haneye Türk bayrağı hediye edildi.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde belediye tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı dolayısıyla 7 bin 500 haneye Türk bayrağı hediye edildi.

Yahşihan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz'ın mektubu ve Türk bayrağının bulunduğu paketler, ilçede ikamet eden ailelere dağıtıldı.

Vatandaşlar Türk bayraklarını evlerine astı.

Yahşihan Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu ve MHP Kırıkkale İl Başkanı Murat Abalı'yı ziyaret ederek Türk bayrağı takdim eden Başkan Türkyılmaz, şunları kaydetti:

"Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizin emaneti Cumhuriyet'imizin 100. yılı sebebiyle toplam 7 bin 500 hanenin kapısını çalarak Türk bayrağı dağıttık. 'İstiklalden istikbale Cumhuriyet şehri Yahşihan' sloganıyla dağıttığımız Türk bayrakları ile 29 Ekim'de ilçemizi gelincik tarlasına çevireceğiz. Bu onurlu günde ilçemizin her sokağını bayraklarımızla kırmızıya boyayalım."