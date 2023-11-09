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        Kırıkkale'de "sahte avukat" hakkında soruşturma

        Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı, kendini avukat olarak tanıttığı iddia edilen şüpheli hakkında soruşturma başlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 19:28 Güncelleme: 09.11.2023 - 19:28
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        Kırıkkale'de "sahte avukat" hakkında soruşturma
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        Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı, kendini avukat olarak tanıttığı iddia edilen şüpheli hakkında soruşturma başlattı.

        Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale Barosu, herhangi bir baroya kaydı bulunmadığı halde kendisini avukat olarak tanıtıp, avukatlık bürosu açtığı, astığı tabelayı sonradan kaldırdığı öne sürülen şüpheli T.G. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

        Herhangi bir duruşmaya katılmadığı öğrenilen T.G. hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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