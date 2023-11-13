Kırıkkale'de şarampole düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde otomobilin şarampole düşmesi sonucu yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

C.Ş. idaresindeki 06 AY 8838 plakalı otomobil, Kırıkkale-Çorum kara yolunun 62. kilometresinde kontrolden çıkarak şarampole düştü.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki G.Ş, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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