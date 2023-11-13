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        Kırıkkale'de şarampole düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Kırıkkale'nin Delice ilçesinde otomobilin şarampole düşmesi sonucu yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 10:03 Güncelleme: 13.11.2023 - 10:06
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        Kırıkkale'de şarampole düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Kırıkkale'nin Delice ilçesinde otomobilin şarampole düşmesi sonucu yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

        C.Ş. idaresindeki 06 AY 8838 plakalı otomobil, Kırıkkale-Çorum kara yolunun 62. kilometresinde kontrolden çıkarak şarampole düştü.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki G.Ş, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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