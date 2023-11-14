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        Bahşılı Belediyesi çalışanlarına diyabet eğitimi verildi

        Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde 14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla belediye çalışanlarına diyabet etiğimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 15:19 Güncelleme: 14.11.2023 - 15:21
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        Bahşılı Belediyesi çalışanlarına diyabet eğitimi verildi
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        Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde 14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla belediye çalışanlarına diyabet etiğimi verildi.

        Bahşılı Toplum Sağlığı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, etkinlikte diyabetin belirtileri ve tedavileri anlatıldı.

        İlçe Toplum Sağlığı Merkezi Grup Başkanı Dr. Merve Özden de farkındalık oluşturmak amacıyla eğitim programı düzenlediklerini belirtti.

        Etkinlikte, çalışanların şeker ölçümlerinin de yapıldığını aktaran Özden, Sonuçlarına göre, aile hekimliğine yönlendirme yapılmıştır. Beslenme düzeni açısından ara öğüne dikkat çekilmiş olup, hediye olarak hazırlanan kuru üzüm paketleri personele dağıtılmıştır." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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