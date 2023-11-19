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        Kırıkkale'de sahipsiz köpeği av tüfeğiyle öldüren şüpheli serbest bırakıldı

        Kırıkkale'nin Delice ilçesinde sahipsiz köpeği av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 12:01 Güncelleme: 19.11.2023 - 12:01
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        Kırıkkale'de sahipsiz köpeği av tüfeğiyle öldüren şüpheli serbest bırakıldı
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        Kırıkkale'nin Delice ilçesinde sahipsiz köpeği av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kocabaş köyünde sahipsiz bir köpeği av tüfeğiyle vurarak öldüren A.B'nin (71) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Kocabaş köyünde sahipsiz bir köpeği av tüfeğiyle vurarak öldüren A.B, dün jandarma ekiplerince gözaltına alınmış, zanlının köpeğe ateş ettiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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