Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Erzurum'daki bir çocuğu öldürdüğü gerekçesiyle aranan hükümlü Kırıkkale'de yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 12:19 Güncelleme: 13.12.2023 - 12:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'daki bir çocuğu öldürdüğü gerekçesiyle aranan hükümlü Kırıkkale'de yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KIRIKKALE(AA- Erzurum'da bir çocuğu öldürdüğü gerekçesiyle 30 yıl 7,5 ay hapse mahkum edilen kişi Kırıkkale'de yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı, Balışeyh İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışma kapsamında, 2 yıl 11 ay 6 gündür firari olan S.A'nın (52) Balışeyh ilçesi Kırlangıç köyüne geleceği bilgisine ulaştı.

        Ekipler, düzenlediği operasyonda firari hükümlüyü köyde yakaladı.

        Erzurum'da "Çocuğu veya beden ve ruh sağlığı bakımından kendini savunamayacak kişiyi öldürme" suçundan hakkında 30 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilen S.A, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Koca'ya rekor ceza geliyor!
        Koca'ya rekor ceza geliyor!
        Osmanlı'dan günümüze kış saati serüveni
        Osmanlı'dan günümüze kış saati serüveni
        Taburcu edildi! İşte Meler'in son durumu
        Taburcu edildi! İşte Meler'in son durumu
        Şimdi ne olacak?
        Şimdi ne olacak?
        O sürücüye 32 yıl hapis istemi
        O sürücüye 32 yıl hapis istemi
        İşte Galatasaray'ın rakipleri!
        İşte Galatasaray'ın rakipleri!
        Bağışıklık sistemini güçlendiren 10 beslenme önerisi!
        Bağışıklık sistemini güçlendiren 10 beslenme önerisi!
        Süper Lig’in yayın geliri erirken, dört büyüklerin borcu arttı
        Süper Lig’in yayın geliri erirken, dört büyüklerin borcu arttı
        Ünlü şarkıcıyla ilişkisi konuşulmuştu! Tutuklanan iş insanıyla ilgili "Pes" dedirten iddia!
        Ünlü şarkıcıyla ilişkisi konuşulmuştu! Tutuklanan iş insanıyla ilgili "Pes" dedirten iddia!
        Kaçan balık büyük oldu!
        Kaçan balık büyük oldu!
        İsrail, Gazze'deki tünellere su pompalamaya başladı mı?
        İsrail, Gazze'deki tünellere su pompalamaya başladı mı?
        Yasak aşk cinayetine 'hiddet ve şiddetli elem' indirimi!
        Yasak aşk cinayetine 'hiddet ve şiddetli elem' indirimi!
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?
        "Roma'nın kalbinde hazine"
        "Roma'nın kalbinde hazine"
        6 gün sonra ağaçta bulundu! Kahreden çanta!
        6 gün sonra ağaçta bulundu! Kahreden çanta!
        Doğu Ekspresi coşkuyla karşılandı
        Doğu Ekspresi coşkuyla karşılandı
        "Önce biz inanmalıyız"
        "Önce biz inanmalıyız"
        Hadise'den U dönüşü
        Hadise'den U dönüşü
        Togg'un sedan modeli geliyor
        Togg'un sedan modeli geliyor
        İşsizlik oranı nasıl düştü?
        İşsizlik oranı nasıl düştü?

        Benzer Haberler

        Kırıkkale'de itfaiye bünyesine katılan arama kurtarma köpeği "İglo"nun eğit...
        Kırıkkale'de itfaiye bünyesine katılan arama kurtarma köpeği "İglo"nun eğit...
        Kırıkkale'de firari hükümlü yakalandı
        Kırıkkale'de firari hükümlü yakalandı
        Kırıkkale'de son bir haftadaki denetimlerde 57 araç trafikten men edildi
        Kırıkkale'de son bir haftadaki denetimlerde 57 araç trafikten men edildi
        Kırıkkale'de şok uygulamalarda 11 şüpheli yakalandı
        Kırıkkale'de şok uygulamalarda 11 şüpheli yakalandı
        Kırıkkale'de sahte pasaportla yakalanan yabancı uyruklu sınır dışı edilecek
        Kırıkkale'de sahte pasaportla yakalanan yabancı uyruklu sınır dışı edilecek
        Bahşılı ilçesinde Yerli Malı Haftası kutlandı
        Bahşılı ilçesinde Yerli Malı Haftası kutlandı