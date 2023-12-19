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        Çorum'daki cezaevinden firar eden hükümlü Kırıkkale'de yakalandı

        Çorum'un Sungurlu ilçesindeki cezaevinden firar eden ve hakkında 19 yıl 7 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü Kırıkkale'de yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 11:23 Güncelleme: 19.12.2023 - 11:27
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        Çorum'daki cezaevinden firar eden hükümlü Kırıkkale'de yakalandı
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        Çorum'un Sungurlu ilçesindeki cezaevinden firar eden ve hakkında 19 yıl 7 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü Kırıkkale'de yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Delice İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uygulama noktasında, 17 Aralık'ta Sungurlu Açık Cezaevi'nden firar eden Ş.Y'yi yakaladı.

        Hırsızlık suçundan hakkında 19 yıl 7 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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