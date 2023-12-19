Çorum'daki cezaevinden firar eden hükümlü Kırıkkale'de yakalandı Çorum'un Sungurlu ilçesindeki cezaevinden firar eden ve hakkında 19 yıl 7 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü Kırıkkale'de yakalandı.

Çorum'un Sungurlu ilçesindeki cezaevinden firar eden ve hakkında 19 yıl 7 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü Kırıkkale'de yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Delice İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uygulama noktasında, 17 Aralık'ta Sungurlu Açık Cezaevi'nden firar eden Ş.Y'yi yakaladı.

Hırsızlık suçundan hakkında 19 yıl 7 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.