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        İş insanı Sadettin Saran'dan Kırıkkale'ye etüt merkezi

        Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran tarafından Kırıkkale'ye yaptırılan Etüt Merkezi törenle hizmete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 15:45 Güncelleme: 20.12.2023 - 16:19
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        İş insanı Sadettin Saran'dan Kırıkkale'ye etüt merkezi
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        Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran tarafından Kırıkkale'ye yaptırılan Etüt Merkezi törenle hizmete açıldı.

        Vali Mehmet Makas, Yenidoğan Mahallesi'nde bulunan Halk Eğitim Merkezi Ek Binası'ndaki açılışta, Saran'ın sadece Kırıkkale'de değil, 81 vilayette eğitime katkı sağladığını söyledi.

        Saran'ın, gençlerin geleceğini inşa etmesi adına öz mal varlığını harcadığına dikkati çeken Makas, "Kırıkkaleliler adına teşekkür ediyorum. Kırıkkaleli olması nedeniyle kendileriyle gurur duyuyoruz. İnşallah hedefi olan kulüp başkanlığını da Kırıkkale'miz adına istiyoruz. Merkezin de hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

        Sadettin Saran da "Kırıkkaleli olmaktan gurur duyuyorum, gücümü hemşehrilerimden alıyorum. Eğitime ufak bir katkıda bulunabiliyorsak ne mutlu bize. Her şey çocuklarımız ve ülkemiz için." ifadelerini kullandı.

        Vali Makas, Saran, AK Parti İl Başkanı Engin Pehlivanlı ve protokol üyeleri, konuşmaların ardından Etüt Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.

        Makas ve Saran daha sonra merkezdeki öğrencilerle sohbet etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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