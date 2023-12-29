Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Sulakyurt'ta yapımı tamamlanan yürüyüş yolu ve mesire alanı hizmete alındı

        Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde yapımı tamamlanan yürüyüş yolu ve mesire alanı hizmete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 21:29 Güncelleme: 29.12.2023 - 21:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sulakyurt'ta yapımı tamamlanan yürüyüş yolu ve mesire alanı hizmete alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde yapımı tamamlanan yürüyüş yolu ve mesire alanı hizmete açıldı.

        Belediye Başkanı İsmail Bildik, AA muhabirine, vatandaşlara hizmet etmek için çıktıkları yolda çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

        Yapımı tamamlanan yürüyüş yolu ve mesire alanının halkın kullanımına açıldığını duyuran Bildik, "Mesire alanı girişinde Cumhuriyet'imizin 100. yılı şerefine 6 metre çapında ay yıldız yaptık. Sulakyurt halkı hizmetin en iyisine layık ve belediye olarak imkanlarımız dahilinde elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Kırıkkale'de tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen İncil ve tepsi ele geç...
        Kırıkkale'de tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen İncil ve tepsi ele geç...
        Kırıkkale'de firari hükümlü şok uygulamada yakalandı
        Kırıkkale'de firari hükümlü şok uygulamada yakalandı
        Teknopark'tan "Bir fikrim var" diyen öğrencilerin iş kurma süreçlerine dest...
        Teknopark'tan "Bir fikrim var" diyen öğrencilerin iş kurma süreçlerine dest...
        Interpol tarafından aranan DEAŞ şüphelisi, Kırıkkale´de yakalandı
        Interpol tarafından aranan DEAŞ şüphelisi, Kırıkkale´de yakalandı
        Prof. Dr. Ruşen Keleş'in ismi Yahşihan'da bir sokağa verildi
        Prof. Dr. Ruşen Keleş'in ismi Yahşihan'da bir sokağa verildi
        Mavi bültenle aranan DEAŞ şüphelisi Kırıkkale'de yakalandı
        Mavi bültenle aranan DEAŞ şüphelisi Kırıkkale'de yakalandı