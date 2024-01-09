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        Kırıkkale'de tırın dorsesine gizlenmiş 60,5 kilogram skunk ele geçirildi

        Kırıkkale'de tırın dorsesine gizlenmiş 60,5 kilogram skunk ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 23:12 Güncelleme: 09.01.2024 - 23:25
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        Kırıkkale'de tırın dorsesine gizlenmiş 60,5 kilogram skunk ele geçirildi
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        Kırıkkale'de tırın dorsesine gizlenmiş 60,5 kilogram skunk ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Kırıkkale-Ankara kara yolu hızlı tren köprüsü altındaki uygulama noktasında bir tırı durdurdu.

        Kule vinç demirleriyle yüklü tırın dorsesinde narkotik köpeği "Adam"ın desteğiyle arama yapan ekipler, üzeri brandayla örtülü çuvalların içerisinde 110 paket halinde 60,5 kilogram skunk ele geçirdi.

        Gözaltına alınan A.B. ile E.U'nun emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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