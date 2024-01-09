Kırıkkale'de "şok uygulamalarda" yakalanan 13 zanlı tutuklandı
Kırıkkale'de haklarında arama kararı bulunan ve yapılan denetimlerde gözaltına alınan 13 şüpheli tutuklandı.
Kırıkkale'de haklarında arama kararı bulunan ve yapılan denetimlerde gözaltına alınan 13 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirdiği şok uygulamalarda 22 şüphenin çeşitli suçlardan arandığını tespit etti.
Gözaltına alınan zanlılardan 13'ü, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Şüphelilerden 9'u ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
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