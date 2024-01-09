Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Kırıkkale'de "şok uygulamalarda" yakalanan 13 zanlı tutuklandı

        Kırıkkale'de haklarında arama kararı bulunan ve yapılan denetimlerde gözaltına alınan 13 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 17:46 Güncelleme: 09.01.2024 - 17:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırıkkale'de "şok uygulamalarda" yakalanan 13 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırıkkale'de haklarında arama kararı bulunan ve yapılan denetimlerde gözaltına alınan 13 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirdiği şok uygulamalarda 22 şüphenin çeşitli suçlardan arandığını tespit etti.

        Gözaltına alınan zanlılardan 13'ü, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Şüphelilerden 9'u ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Fatih Camii'ndeki saldırganla ilgili ayrıntılar ortaya çıktı!
        Fatih Camii'ndeki saldırganla ilgili ayrıntılar ortaya çıktı!
        Otomobil viyadüğün temeline uçtu!
        Otomobil viyadüğün temeline uçtu!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 9'uncu kez dede oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 9'uncu kez dede oldu
        Havada parçası kopmuştu: Bazı uçaklarda cıvatalar gevşek çıktı
        Havada parçası kopmuştu: Bazı uçaklarda cıvatalar gevşek çıktı
        Fenerbahçe'den iki yıldız hamlesi!
        Fenerbahçe'den iki yıldız hamlesi!
        35 yıl önce böyleydiler
        35 yıl önce böyleydiler
        Dünya bu skandalı konuşuyor!
        Dünya bu skandalı konuşuyor!
        Türk erkeklerinin yüzde 61'i geleneklerine bağlı
        Türk erkeklerinin yüzde 61'i geleneklerine bağlı
        "Sahaya ölmeye çıkmalıyız!"
        "Sahaya ölmeye çıkmalıyız!"
        ABD'de otelde patlama!
        ABD'de otelde patlama!
        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'den 5 günlük flaş uyarı!
        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'den 5 günlük flaş uyarı!
        Kademeli emeklilik ne zaman çıkar?
        Kademeli emeklilik ne zaman çıkar?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galip Usta'ya telefon
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galip Usta'ya telefon
        Şakaya kızdı, Altın Küre'yi terk etti
        Şakaya kızdı, Altın Küre'yi terk etti
        Beşiktaş'ın Rize 11'i
        Beşiktaş'ın Rize 11'i
        Ebrar, Ruslar'a 'Erik Dalı' oynattı!
        Ebrar, Ruslar'a 'Erik Dalı' oynattı!
        Dünkü sağanağın ardından barajlardan haber var!
        Dünkü sağanağın ardından barajlardan haber var!
        "Felsefesi gol yememek"
        "Felsefesi gol yememek"
        5 yıl sonra bir ilk
        5 yıl sonra bir ilk

        Benzer Haberler

        Kırıkkale Belediyesi kadrolu işçilerine ek protokolle yüzde 50 zam yaptı
        Kırıkkale Belediyesi kadrolu işçilerine ek protokolle yüzde 50 zam yaptı
        Kırıkkale'de otomobille tırın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Kırıkkale'de otomobille tırın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Kırıkkale'de TIR ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
        Kırıkkale'de TIR ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
        Kırıkkale'de 9 şüpheli şok uygulamalarda yakalandı
        Kırıkkale'de 9 şüpheli şok uygulamalarda yakalandı
        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonlarında sentetik uyuşturucu ve hap ele geç...
        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonlarında sentetik uyuşturucu ve hap ele geç...
        Kırıkkale'de kamyon ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
        Kırıkkale'de kamyon ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı