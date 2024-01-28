Keskin ilçesinde kar yağışı
Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.
İlçede gece saatlerinde başlayan kar yağışının ardından araçlar, parklar ve binaların çatıları beyaza büründü.
Bazı vatandaşlar sabah işe gitmek için evden çıktıklarında bir süre araçlarını ve iş yerlerinin önünü temizlemek için uğraş verdi.
Kırıkkale-Kayseri kara yolunda önlem alan trafik ve kara yolları ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor.
Kent merkezinde de hafif şekilde yağan kar yağışı nedeniyle araçlar ve binaların çatıları beyaza büründü.
Belediye ekipleri, sabah saatlerinde yollarda temizleme ve tuzlama çalışması yaptı.
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