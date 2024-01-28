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        Keskin ilçesinde kar yağışı

        Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 10:57 Güncelleme: 28.01.2024 - 11:01
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        Keskin ilçesinde kar yağışı
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        Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.

        İlçede gece saatlerinde başlayan kar yağışının ardından araçlar, parklar ve binaların çatıları beyaza büründü.

        Bazı vatandaşlar sabah işe gitmek için evden çıktıklarında bir süre araçlarını ve iş yerlerinin önünü temizlemek için uğraş verdi.

        Kırıkkale-Kayseri kara yolunda önlem alan trafik ve kara yolları ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor.

        Kent merkezinde de hafif şekilde yağan kar yağışı nedeniyle araçlar ve binaların çatıları beyaza büründü.

        Belediye ekipleri, sabah saatlerinde yollarda temizleme ve tuzlama çalışması yaptı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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