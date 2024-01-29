Kırıkkale'de asayiş uygulamalarında 1524 kişi sorgulandı

Kırıkkale'de polis ekiplerinin son bir haftadaki uygulamalarında 1524 kişi sorgulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 22-28 Ocak'taki çalışmalarda 1524 kişi ve 283 araç sorgulandı.

Asayiş olaylarına karıştığı tespit edilen 129 zanlı yakalandı, 124'ü işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, 5'i hakkında adli işlem başlatıldı.

Çalışmalarda ruhsatsız 2 tabanca ile tüfek, 66 fişek ve 68 sentetik hap ele geçirildi.