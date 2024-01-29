Kırıkkale'de asayiş uygulamalarında 1524 kişi sorgulandı
Kırıkkale'de polis ekiplerinin son bir haftadaki uygulamalarında 1524 kişi sorgulandı.
Kırıkkale'de polis ekiplerinin son bir haftadaki uygulamalarında 1524 kişi sorgulandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 22-28 Ocak'taki çalışmalarda 1524 kişi ve 283 araç sorgulandı.
Asayiş olaylarına karıştığı tespit edilen 129 zanlı yakalandı, 124'ü işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, 5'i hakkında adli işlem başlatıldı.
Çalışmalarda ruhsatsız 2 tabanca ile tüfek, 66 fişek ve 68 sentetik hap ele geçirildi.
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