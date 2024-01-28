Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde 1162 sentetik hap ele geçirildi, gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde 1162 sentetik hap ele geçirildi, gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde satıcılarına yönelik yapılan çalışma kapsamında Karakeçili ilçesinde bir araç durduruldu.
Araç ve içerisindeki M.K. (25) ile B.E'nin (21) üzerinde yapılan aramada, 1162 sentetik hap
ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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