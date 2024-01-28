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        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

        Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde 1162 sentetik hap ele geçirildi, gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 16:37 Güncelleme: 28.01.2024 - 16:39
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        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
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        Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde 1162 sentetik hap ele geçirildi, gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde satıcılarına yönelik yapılan çalışma kapsamında Karakeçili ilçesinde bir araç durduruldu.

        Araç ve içerisindeki M.K. (25) ile B.E'nin (21) üzerinde yapılan aramada, 1162 sentetik hap

        ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler, sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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