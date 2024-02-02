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        Karakeçili Kaymakamlığından gençlere destek

        Karakeçili Kaymakamlığı üniversite sınavına gireceklerin sınav ücretlerini karşılayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 17:08 Güncelleme: 02.02.2024 - 17:08
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        Karakeçili Kaymakamlığından gençlere destek
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        Karakeçili Kaymakamlığı üniversite sınavına gireceklerin sınav ücretlerini karşılayacak.

        Kaymakamlık, “Başarı sizden destek bizden” sloganı ile Karakeçili ilçesinde ikamet eden ve şartları uyan gençlerin LGS, YKS ve KPSS ücretlerini, Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından karşılayacak.

        Şartları uyanların Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına müracaat etmeleri istendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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