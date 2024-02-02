Karakeçili Kaymakamlığından gençlere destek
Karakeçili Kaymakamlığı üniversite sınavına gireceklerin sınav ücretlerini karşılayacak.
Karakeçili Kaymakamlığı üniversite sınavına gireceklerin sınav ücretlerini karşılayacak.
Kaymakamlık, “Başarı sizden destek bizden” sloganı ile Karakeçili ilçesinde ikamet eden ve şartları uyan gençlerin LGS, YKS ve KPSS ücretlerini, Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından karşılayacak.
Şartları uyanların Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına müracaat etmeleri istendi.
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