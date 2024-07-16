Bahşılı'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi

15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda bir araya gelen protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar, Türk bayrağı açarak Barbaros İlkokulu'na kadar yürüdükten sonra tekrar meydana geldi.

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

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