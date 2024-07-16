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        Bahşılı'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi

        Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 10:08 Güncelleme: 16.07.2024 - 10:10
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        Bahşılı'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi
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        Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

        15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda bir araya gelen protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar, Türk bayrağı açarak Barbaros İlkokulu'na kadar yürüdükten sonra tekrar meydana geldi.

        Meydandaki törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marṣı ve Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

        Kur'an kursu öğrencilerinin şiirler seslendirdiği programda, Kaymakam Mintaha Sarikaya konuşma yaptı.

        Program, sela okunmasının ardından sona erdi.

        Etkinliğe, Kaymakam Sarikaya'nın yanı sıra Belediye Başkan Vekili İsmail Kacar, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ayşe Yırtıcı, İlçe Emniyet Müdürü Dursun Ergül, İl Genel Meclis Başkan Vekili Ahmet Şenses, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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