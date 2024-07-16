Kırıkkale'de park ve seyir halindeki 2 otomobil yandı

Otomobilden çıkan alevleri fark eden sürücü, aracı yol kenarına park ederek itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

Y.C. idaresindeki 06 GHD 40 plakalı otomobilde de Millet Bulvarı'nda seyir halindeyken motor kısmında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kırıkkale'de park ve seyir halindeki 2 otomobilde çıkan yangın hasara neden oldu.

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