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        Kırıkkale'de firari 3 hükümlü yakalandı

        Kırıkkale'de firari 3 hükümlü polis ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 09:17 Güncelleme: 15.01.2025 - 09:17
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        Kırıkkale'de firari 3 hükümlü yakalandı
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        Kırıkkale'de firari 3 hükümlü polis ekiplerince yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi Müdürlüğü ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, hakkında "evde veya üstte taşınan eşyayı çekip almak suretiyle hırsızlık" suçundan 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.M. ile "yağma" suçundan haklarında 2'şer yıl 8'er ay 30'ar gün kesinleşmiş hapis cezaları bulunan C.M. ve A.M'yi yakaladı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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