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        GÜNCELLEME - Kırıkkale'de iş yerinden hırsızlık iddiasıyla yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

        Kırıkkale'de bir iş yerinden 2 ton cıvata ve inşaat malzemeleri çaldıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 11:22 Güncelleme: 15.01.2025 - 11:22
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        GÜNCELLEME - Kırıkkale'de iş yerinden hırsızlık iddiasıyla yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı
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        Kırıkkale'de bir iş yerinden 2 ton cıvata ve inşaat malzemeleri çaldıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sanayi Mahallesi'nde İ.Ç'ye ait iş yerinden 2 ton cıvata ve inşaat malzemeleri çalınması üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Kimlikleri belirlenen M.Ö. ve T.K. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Ö, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, T.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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