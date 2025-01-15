Kırıkkale'de büyükbaş hayvan hırsızlığı yapan 4 şüpheli tutuklandı
Kırıkkale'de hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.
Kırıkkale'de hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) Çullu Mahallesi'nde H.E'ye (52) ait bir büyükbaş hayvanının çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler düzenledikleri operasyonda şüpheliler V.A. (24), B.G. (35), S.U. (25) ve A.D'yi (32) yakaladı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Büyükbaş hayvan da sahibine teslim edildi.
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