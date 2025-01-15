Kırıkkale'de iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı
Kırıkkale'de bir iş yerinden 2 ton cıvata ve inşaat malzemeleri çaldıkları öne sürülen 2 zanlı gözaltına alındı.
Kırıkkale'de bir iş yerinden 2 ton cıvata ve inşaat malzemeleri çaldıkları öne sürülen 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sanayi Mahallesi'nde İ.Ç'ye ait iş yerinden 2 ton cıvata ve inşaat malzemeleri çalınması üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kimlikleri belirlenen M.Ö. ve T.K. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.
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