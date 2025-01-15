Kırıkkale'de iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sanayi Mahallesi'nde İ.Ç'ye ait iş yerinden 2 ton cıvata ve inşaat malzemeleri çalınması üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kırıkkale'de bir iş yerinden 2 ton cıvata ve inşaat malzemeleri çaldıkları öne sürülen 2 zanlı gözaltına alındı.

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