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        Kırıkkale'de iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

        Kırıkkale'de bir iş yerinden 2 ton cıvata ve inşaat malzemeleri çaldıkları öne sürülen 2 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 11:22 Güncelleme: 15.01.2025 - 11:22
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        Kırıkkale'de iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı
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        Kırıkkale'de bir iş yerinden 2 ton cıvata ve inşaat malzemeleri çaldıkları öne sürülen 2 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sanayi Mahallesi'nde İ.Ç'ye ait iş yerinden 2 ton cıvata ve inşaat malzemeleri çalınması üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Kimlikleri belirlenen M.Ö. ve T.K. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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