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        Kırıkkale'de elektrikli motosikletle otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

        Kırıkkale'de elektrikli motosikletle otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 6 kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 02:21 Güncelleme: 19.07.2024 - 02:21
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        Kırıkkale'de elektrikli motosikletle otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
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        Kırıkkale'de elektrikli motosikletle otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 6 kişi tedavi altına alındı.

        A.N. idaresindeki 71 MA 0450 plakalı elektrikli motosiklet, Osmangazi Mahallesi Dede Korkut Caddesi'nde A.K'nın kullandığı 06 MKT 09 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki 4 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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