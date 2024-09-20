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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu, Kırıkkale'de temaslarda bulundu

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Kırıkkale'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 14:19 Güncelleme: 20.09.2024 - 14:38
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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu, Kırıkkale'de temaslarda bulundu
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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Kırıkkale'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

        Tarıkdaroğlu, kentteki programları kapsamında ilk olarak Vali Mehmet Makas'ı ziyaret etti.

        Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Tarıkdaroğlu, bir süre Makas ile görüştü.

        Ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünü ziyaret eden Tarıkdaroğlu, İl Müdürü Çiğdem Açıkyıldız Kazel'in de katılımıyla kurum personeliyle basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.

        Basına kapalı devam eden programlarda, Kırıkkale Çocuk Evleri, Aile Danışmanlığı Merkezi ile Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon Merkezini de ziyaret eden Tarıkdaroğlu, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Tarıkdaroğlu, AK Parti İl Başkanlığını da ziyaret ederek, İl Başkanı Engin Pehlivanlı ve partililerle bir araya geldi.

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