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        Kırıkkale'de evde çıkan yangın hasara neden oldu

        Kırıkkale'de 5 katlı apartmanın birinci katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2024 - 17:08 Güncelleme: 22.09.2024 - 17:11
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        Kırıkkale'de evde çıkan yangın hasara neden oldu
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        Kırıkkale'de 5 katlı apartmanın birinci katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Alınan bilgiye göre, Güzeltepe Mahallesi Şehit Halil Halıcı Caddesi'nde bulunan 5 katlı apartmanın birinci katında yangın çıktı.

        Dumanı fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince kontrol altına alınan yangında, dairede hasar oluştu.

        Yangın sırasında dumandan etkilenen bir kadın hastaneye kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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