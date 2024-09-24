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        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli tutuklandı

        Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 12 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 09:46 Güncelleme: 24.09.2024 - 10:07
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        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli tutuklandı
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        Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 12 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 17-23 Eylül'de sokakta uyuşturucu satanların deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Operasyonlarda, 227,53 gram sentetik uyuşturucu ve esrar ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 12 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 8'i hakkında adli işlem başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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