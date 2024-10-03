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        Yer altındaki elektrik kablolarının neden olduğu yangında rögar kapağı fırladı

        Kırıkkale'de yer altındaki elektrik kablolarının kısa devre yapması sonucu çıkan yangında, kanalla teması bulunan rögarın fırlayan kapağı bir otomobile zarar verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 10:41 Güncelleme: 03.10.2024 - 10:41
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        Yer altındaki elektrik kablolarının neden olduğu yangında rögar kapağı fırladı
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        Kırıkkale'de yer altındaki elektrik kablolarının kısa devre yapması sonucu çıkan yangında, kanalla teması bulunan rögarın fırlayan kapağı bir otomobile zarar verdi.

        Alınan bilgiye göre, Bağlarbaşı Mahallesi 938. Sokak'ta yer altındaki elektrik kablolarının kısa devre yapması sonucu çıkan yangında, kanalla teması bulunan rögarda biriken gaz patladı.

        Yangın çıkan rögarda, patlamanın etkisiyle fırlayan rögar kapağı, park halindeki bir otomobile zarar verdi.

        İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, elektrik ve doğal gaz firması yetkilileri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Yangın nedeniyle bölgeye bir süre elektrik verilemedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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