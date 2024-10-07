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        Kırıkkale'de 13 gün önce kaybolan kadını arama çalışmaları sürüyor

        Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde 13 gün önce kaybolan 47 yaşındaki kadını arama çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 10:19 Güncelleme: 07.10.2024 - 10:19
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        Kırıkkale'de 13 gün önce kaybolan kadını arama çalışmaları sürüyor
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        Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde 13 gün önce kaybolan 47 yaşındaki kadını arama çalışmaları devam ediyor.

        İlçeye bağlı Karaağıl köyünde 25 Eylül'de kaybolduğu değerlendirilen S.G.Y'yi arama çalışmaları köy çevresindeki bölgelerde sürüyor.

        Jandarma ekipleri, devam eden aramalarda henüz bir ize rastlamadı.

        S.G.Y'nin köyde 13 gün önce kaybolduğu gerekçesiyle jandarma, AFAD ve dalgıç ekiplerince bölgede ve Kızılırmak'ta arama çalışmaları başlatılmış, cinayet şüphesi üzerine gözaltına alınan 8 zanlıdan 2'si tutuklanmış, 4'ü savcılıkça, 2'si de hakimlikçe serbest bırakılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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