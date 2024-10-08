Kırıkkale'de polisin "dur" ihtarına uymayan otomobil sürücüsüne 85 bin 979 lira ceza yazıldı

Sürücüye, sürücü sertifikasını sınıfına uygun sürücü belgesine dönüştürmeden kara yolunda araç kullanmak, ters yönde seyretmek, drift yapmak ve polisin dur ihtarına uymamaktan 85 bin 979 lira ceza uygulandı, otomobil trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İhtisas Caddesi'nde uygulama yapan polis ekipleri, trafiği tehlikeye düşürecek şekilde seyreden bir otomobili durdurmak istedi.

Kırıkkale'de drift atıp ters yönde seyreden ve uygulama noktasında polisin "dur" ihtarına uymayan sürücünün kaçtığı otomobil, yola atılan kapan yardımıyla durduruldu. Sürücüye 85 bin 979 lire ceza uygulandı.

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