Kırıkkale'de kuyumcuyu dolandırdıkları öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı

Kırıkkale'de bir kuyumcuyu dolandırdıkları iddiasıyla yakalanan 1'i kadın 3 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yenidoğan Mahallesi Zafer Caddesi'ndeki bir kuyumcuya giden S.K. (28) isimli kadın, 149 gramlık 15 bileziği 413 bin 260 lira karşılığında bozdurduktan sonra iş yerinden ayrıldı.

Bir süre sonra bileziklerin ayarının söylenilenin altında olduğunu görüp dolandırıldığını fark eden kuyumcu O.K, polise başvurdu.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, S.K. ile 2 şüphelinin, otomobille Ankara'nın Gölbaşı ilçesine gittiğini tespit etti.