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        Kırıkkale'de kuyumcuyu dolandırdıkları öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı

        Kırıkkale'de bir kuyumcuyu dolandırdıkları iddiasıyla yakalanan 1'i kadın 3 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 09:51 Güncelleme: 11.10.2024 - 10:08
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        Kırıkkale'de kuyumcuyu dolandırdıkları öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı
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        Kırıkkale'de bir kuyumcuyu dolandırdıkları iddiasıyla yakalanan 1'i kadın 3 zanlı tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, Yenidoğan Mahallesi Zafer Caddesi'ndeki bir kuyumcuya giden S.K. (28) isimli kadın, 149 gramlık 15 bileziği 413 bin 260 lira karşılığında bozdurduktan sonra iş yerinden ayrıldı.

        Bir süre sonra bileziklerin ayarının söylenilenin altında olduğunu görüp dolandırıldığını fark eden kuyumcu O.K, polise başvurdu.

        Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, S.K. ile 2 şüphelinin, otomobille Ankara'nın Gölbaşı ilçesine gittiğini tespit etti.

        İlçede bir otelde kaldıkları belirlenen S.K, R.Ö. (24) ve E.A. (26), Hırsızlık Büro Amirliği ve Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

        Zanlıların kullandığı otomobil ve otel odasında yapılan aramada 5 telefon ve 1415 lira ele geçirildi.

        Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen zanlılar, hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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