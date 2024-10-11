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        Kırıkkale'de otomobilin çarptığı yaya öldü

        Kırıkkale'de otomobilin çarptığı 75 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi, sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 20:28 Güncelleme: 11.10.2024 - 20:42
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        Kırıkkale'de otomobilin çarptığı yaya öldü
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        Kırıkkale'de otomobilin çarptığı 75 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi, sürücü yaralandı.

        H.K. (22) idaresindeki 71 ADT 693 plakalı otomobil, Kırıkkale-Ankara kara yolu Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Kavşağı yakınlarında emniyet şeridinde yürüyen Garip Akbaş'a çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, Akbaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Kazada yaralanan sürücü H.K. ise ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza yerine gelen Akbaş'ın yakınları, gözyaşlarına hakim olamadı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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