Kırıkkale'de otomobilin çarptığı yaya öldü
Kırıkkale'de otomobilin çarptığı 75 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi, sürücü yaralandı.
Kırıkkale'de otomobilin çarptığı 75 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi, sürücü yaralandı.
H.K. (22) idaresindeki 71 ADT 693 plakalı otomobil, Kırıkkale-Ankara kara yolu Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Kavşağı yakınlarında emniyet şeridinde yürüyen Garip Akbaş'a çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, Akbaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada yaralanan sürücü H.K. ise ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza yerine gelen Akbaş'ın yakınları, gözyaşlarına hakim olamadı.
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