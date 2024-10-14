Kırıkkale'de tekstil atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
Kırıkkale'de tekstil atölyesinde çıkan yangın hasara neden oldu.
Kırıkkale'de tekstil atölyesinde çıkan yangın hasara neden oldu.
Yenimahalle Mermerciler Sitesi'nde bulunan tekstil atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Atölyeden çıkan dumanları fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasının ardından söndürülen yangında, atölyede hasar oluştu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.