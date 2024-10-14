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        Kırıkkale'de tekstil atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

        Kırıkkale'de tekstil atölyesinde çıkan yangın hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 00:25 Güncelleme: 14.10.2024 - 00:40
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        Kırıkkale'de tekstil atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
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        Kırıkkale'de tekstil atölyesinde çıkan yangın hasara neden oldu.

        Yenimahalle Mermerciler Sitesi'nde bulunan tekstil atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Atölyeden çıkan dumanları fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasının ardından söndürülen yangında, atölyede hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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