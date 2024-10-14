GÜNCELLEME - Kırıkkale'de tekstil atölyesinde çıkan ve kontrol altına alınan yangın yeniden başladı
Kırıkkale'de tekstil atölyesinde çıkan ve kontrol altına alınan yangın, sabah saatlerinde yeniden başladı.
Kırıkkale'de tekstil atölyesinde çıkan ve kontrol altına alınan yangın, sabah saatlerinde yeniden başladı.
Yenimahalle Mermerciler Sitesi'nde bulunan tekstil atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Atölyeden çıkan dumanları fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasının ardından söndürülen yangın, sabah saatlerinde yeniden başladı.
Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için müdahalesi sürüyor.
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