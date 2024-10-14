Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        GÜNCELLEME - Kırıkkale'de tekstil atölyesinde çıkan ve kontrol altına alınan yangın yeniden başladı

        Kırıkkale'de tekstil atölyesinde çıkan ve kontrol altına alınan yangın, sabah saatlerinde yeniden başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 00:25 Güncelleme: 14.10.2024 - 00:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Kırıkkale'de tekstil atölyesinde çıkan ve kontrol altına alınan yangın yeniden başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırıkkale'de tekstil atölyesinde çıkan ve kontrol altına alınan yangın, sabah saatlerinde yeniden başladı.

        Yenimahalle Mermerciler Sitesi'nde bulunan tekstil atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Atölyeden çıkan dumanları fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasının ardından söndürülen yangın, sabah saatlerinde yeniden başladı.

        Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için müdahalesi sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kamuda servis hizmeti devam edecek
        Kamuda servis hizmeti devam edecek
        Küçük çocuğa izletti! Muayene sırasında darp ettiren film!
        Küçük çocuğa izletti! Muayene sırasında darp ettiren film!
        Güney Kore'den Kuzey'e: Yolları patlatabilirler
        Güney Kore'den Kuzey'e: Yolları patlatabilirler
        Helal Akreditasyon Kurumu'ndan Köfteci Yusuf açıklaması
        Helal Akreditasyon Kurumu'ndan Köfteci Yusuf açıklaması
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Daha 20 yaşındaydı... "Yan baktın" cinayeti!
        Daha 20 yaşındaydı... "Yan baktın" cinayeti!
        Arda Güler o listede 3. sırada!
        Arda Güler o listede 3. sırada!
        16 yaşındaki Zeynep ölümle pençeleşiyor!
        16 yaşındaki Zeynep ölümle pençeleşiyor!
        Küresel iletişimin kalbi hangi dillerde atıyor?
        Küresel iletişimin kalbi hangi dillerde atıyor?
        En çok tükettiğimiz besinlerin kalori değerleri
        En çok tükettiğimiz besinlerin kalori değerleri
        3 kişiyi öldürmüştü! Torun katliamının nedeni!
        3 kişiyi öldürmüştü! Torun katliamının nedeni!
        Ekim'e özel 10 plaj önerisi
        Ekim'e özel 10 plaj önerisi
        "Parayı geri alırız"
        "Parayı geri alırız"
        "Hesabını verecek"
        "Hesabını verecek"
        Hizbullah, İsrail askeri üssünü vurdu! Ölü ve yaralılar var
        Hizbullah, İsrail askeri üssünü vurdu! Ölü ve yaralılar var
        Boşanma aşamasında kanlı baskın: 2 ölü!
        Boşanma aşamasında kanlı baskın: 2 ölü!
        Emekli aylığı düşüşünde telafi hesabı
        Emekli aylığı düşüşünde telafi hesabı
        Fon, 135 milyar lira geliri topladı, 104 milyarlık alım yaptı
        Fon, 135 milyar lira geliri topladı, 104 milyarlık alım yaptı
        OSD'den yerlilik payı uyarısı
        OSD'den yerlilik payı uyarısı
        "Adaletten ödümüz kopmalı"
        "Adaletten ödümüz kopmalı"

        Benzer Haberler

        Kırıkkale'de tekstil atölyesinde yangın
        Kırıkkale'de tekstil atölyesinde yangın
        Kırıkkale'de tekstil atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
        Kırıkkale'de tekstil atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
        Kırıkkale'de 19 gündür aranan kadının cansız bedeni bulundu
        Kırıkkale'de 19 gündür aranan kadının cansız bedeni bulundu
        Kırıkkale'de 19 gündür aranan kadının cesedine Kızılırmak'ta ulaşıldı
        Kırıkkale'de 19 gündür aranan kadının cesedine Kızılırmak'ta ulaşıldı
        Kırıkkale'deki kayıp kadın soruşturmasında tutuklanan 4 şüpheliden 2'si kar...
        Kırıkkale'deki kayıp kadın soruşturmasında tutuklanan 4 şüpheliden 2'si kar...
        Kırıkkale'de 18 gün önce kaybolan kadını arama çalışmaları sürüyor
        Kırıkkale'de 18 gün önce kaybolan kadını arama çalışmaları sürüyor