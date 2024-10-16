Kırıkkale'de hasarlı binanın yıkımında 3 bina zarar gördü

Yaralananın olmadığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Müteahhit firmanın görevlilerince iş makinesi ile başlatılan yıkım sırasında binanın enkazı, etrafında bulunan biri 5, 2'si 3 katlı binaların üzerine devrildi.

Çalılıöz Mahallesi Şehit Osman Yıldırım Sokak'ta 6 katlı bir bina için hasarlı olduğu gerekçesiyle yıkım kararı verildi.

Kırıkkale'de hasarlı olduğu için yıkım kararı verilen binanın yıkımı sırasında enkazın üzerine devrildiği 3 bina zarar gördü.

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