Kırıkkale'de hasarlı binanın yıkımında 3 bina zarar gördü
Kırıkkale'de hasarlı olduğu için yıkım kararı verilen binanın yıkımı sırasında enkazın üzerine devrildiği 3 bina zarar gördü.
Kırıkkale'de hasarlı olduğu için yıkım kararı verilen binanın yıkımı sırasında enkazın üzerine devrildiği 3 bina zarar gördü.
Çalılıöz Mahallesi Şehit Osman Yıldırım Sokak'ta 6 katlı bir bina için hasarlı olduğu gerekçesiyle yıkım kararı verildi.
Müteahhit firmanın görevlilerince iş makinesi ile başlatılan yıkım sırasında binanın enkazı, etrafında bulunan biri 5, 2'si 3 katlı binaların üzerine devrildi.
Zarar gören binalardan birinin girişini molozlar kapatınca zemin kattaki dairede bulunan 8 kişi mahsur kaldı.
İtfaiye ekipleri, pencerenin demir korkuluğunu keserek, mahsur kalanları kurtardı.
Yaralananın olmadığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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