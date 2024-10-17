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        AK Parti Karakeçili İlçe Başkanı Doğan, güven tazeledi.

        AK Parti Karakeçili 8. Olağan İlçe Kongresi'nde mevcut İlçe Başkanı Hasan Hüseyin Doğan yeniden seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 09:25 Güncelleme: 17.10.2024 - 09:27
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        AK Parti Karakeçili İlçe Başkanı Doğan, güven tazeledi.
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        AK Parti Karakeçili 8. Olağan İlçe Kongresi'nde mevcut İlçe Başkanı Hasan Hüseyin Doğan yeniden seçildi.

        Karakeçili Belediyesi Konferans Salonu'nda yapılan kongreye, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan, İl Başkanı Engin Pehlivanlı, İlçe Başkanı Hasan Hüseyin Doğan, Belediye Başkanı Hüseyin Özçelik, Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur, Çelebi Belediye Başkanı Yaşar Erdem ve partililer katıldı.

        Mevcut başkan Hasan Hüseyin Doğan'ın tek aday olarak girdiği seçimde yeniden ilçe başkanlığına seçildi.

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