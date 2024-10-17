AK Parti Karakeçili İlçe Başkanı Doğan, güven tazeledi.

Karakeçili Belediyesi Konferans Salonu'nda yapılan kongreye, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan, İl Başkanı Engin Pehlivanlı, İlçe Başkanı Hasan Hüseyin Doğan, Belediye Başkanı Hüseyin Özçelik, Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur, Çelebi Belediye Başkanı Yaşar Erdem ve partililer katıldı.

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