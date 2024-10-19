Kırıkkale'de işe yerleştirme ve burs bulma vaadiyle öğrencilerin kimlik bilgilerini alan zanlı tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, "kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirmek" suçundan tutuklandı.

Kırşehir'de ikamet ettiğini tespit edilen şüpheli, Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü ile ortak yapılan çalışma sonucu yakalanarak Kırıkkale'ye getirildi.

A.M.K'den şüphelenen bazı öğrencilerin ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Alınan bilgiye göre, Kırıkkale Üniversitesi Yenişehir Yerleşkesi'ne dışarıdan geldiği öne sürülen A.M.K, işe yerleştirme ve burs bulma vadiyle öğrencilerin kimlik bilgilerini aldı.

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