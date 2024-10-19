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        Kırıkkale'de işe yerleştirme ve burs bulma vaadiyle öğrencilerin kimlik bilgilerini alan zanlı tutuklandı

        Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde işe yerleştirme ve burs bulma vaadiyle üniversite öğrencilerinin kimlik bilgilerini aldığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 20:05 Güncelleme: 19.10.2024 - 20:05
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        Kırıkkale'de işe yerleştirme ve burs bulma vaadiyle öğrencilerin kimlik bilgilerini alan zanlı tutuklandı
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        Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde işe yerleştirme ve burs bulma vaadiyle üniversite öğrencilerinin kimlik bilgilerini aldığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, Kırıkkale Üniversitesi Yenişehir Yerleşkesi'ne dışarıdan geldiği öne sürülen A.M.K, işe yerleştirme ve burs bulma vadiyle öğrencilerin kimlik bilgilerini aldı.

        A.M.K'den şüphelenen bazı öğrencilerin ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

        Kırşehir'de ikamet ettiğini tespit edilen şüpheli, Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü ile ortak yapılan çalışma sonucu yakalanarak Kırıkkale'ye getirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, "kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirmek" suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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