Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 7 şüpheli tutuklandı
Kırıkkale'de çeşitli asayiş olaylarına karıştıkları tespit edilen 7 zanlı tutuklandı.
Kırıkkale'de çeşitli asayiş olaylarına karıştıkları tespit edilen 7 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 14-20 Ekim'deki çalışmalarda asayiş olaylarına karıştıkları tespit edilerek yakalanan 143 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.
Çeşitli suçlardan aranan 21 şüphelinin yakalandığı ve 7'sinin tutuklandığı denetimlerde, 5 bin 238 kişi ve 257 araç sorgulandı.
Faili meçhul 7 asayiş olayının aydınlatıldığı çalışmalarda tabanca, 601 sentetik hap, 1,8 gram sentetik uyuşturucu ve 1 gram esrar ele geçirildi.
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