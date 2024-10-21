Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 7 şüpheli tutuklandı

Çeşitli suçlardan aranan 21 şüphelinin yakalandığı ve 7'sinin tutuklandığı denetimlerde, 5 bin 238 kişi ve 257 araç sorgulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 14-20 Ekim'deki çalışmalarda asayiş olaylarına karıştıkları tespit edilerek yakalanan 143 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

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