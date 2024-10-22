Kırıkkale'de yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Araçtaki aramada, B.Y. (32), E.D. (38) ve S.K'ye (36) ait olduğu belirlenen 440 sentetik hap ele geçirildi.

Kırıkkale'de bir yolcu otobüsünde uyuşturucu ile yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

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