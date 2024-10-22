Kırıkkale'de yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
Kırıkkale'de bir yolcu otobüsünde uyuşturucu ile yakalanan 3 zanlı tutuklandı.
Kırıkkale'de bir yolcu otobüsünde uyuşturucu ile yakalanan 3 zanlı tutuklandı.
Yahşihan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırıkkale-Ankara kara yolu hızlı tren köprüsü altındaki uygulama noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu.
Araçtaki aramada, B.Y. (32), E.D. (38) ve S.K'ye (36) ait olduğu belirlenen 440 sentetik hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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