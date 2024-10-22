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        Kırıkkale'de yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

        Kırıkkale'de bir yolcu otobüsünde uyuşturucu ile yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 12:30 Güncelleme: 22.10.2024 - 12:30
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        Kırıkkale'de yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
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        Kırıkkale'de bir yolcu otobüsünde uyuşturucu ile yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

        Yahşihan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırıkkale-Ankara kara yolu hızlı tren köprüsü altındaki uygulama noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu.

        Araçtaki aramada, B.Y. (32), E.D. (38) ve S.K'ye (36) ait olduğu belirlenen 440 sentetik hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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