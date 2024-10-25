Karakeçili Kaymakamı Ergin'den kurumlara ziyaret

Kütüphane, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile diğer kurumları da ziyaret eden Ergin, müdürlerden bilgi aldı.

Kaymakam Ergin, gerçekleştirdiği denetim kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Amirliği, Karakeçili Hastanesi, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünü ziyaret etti.

Karakeçili Kaymakamı İbrahim Ergin, ilçedeki kurumları ziyaret ederek, denetim yaptı.

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