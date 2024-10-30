Kırıkkale'de babasını bıçakla yaraladığı iddia edilen zanlı tutuklandı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen B.Ö. (34) ile babası C.Ö. (56) arasında Yenimahalle 54. Sokak'taki evlerinde tartışma çıktı.

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