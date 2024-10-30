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        Kırıkkale'de babasını bıçakla yaraladığı iddia edilen zanlı tutuklandı

        Kırıkkale'de tartıştığı babasını bıçakla yaraladığı ileri sürülen şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 20:18 Güncelleme: 30.10.2024 - 20:18
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        Kırıkkale'de babasını bıçakla yaraladığı iddia edilen zanlı tutuklandı
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        Kırıkkale'de tartıştığı babasını bıçakla yaraladığı ileri sürülen şüpheli tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen B.Ö. (34) ile babası C.Ö. (56) arasında Yenimahalle 54. Sokak'taki evlerinde tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.Ö, babasını bıçakla yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılan C.Ö'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Gözaltına alınan B.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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