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        Kırıkkale'de firari hükümlü, evindeki sedirin gizli bölmesinde yakalandı

        Kırıkkale'de hırsızlık suçundan 3 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın hükümlü, evindeki sedirin gizli bölmesinde yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 16:56 Güncelleme: 31.10.2024 - 17:21
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        Kırıkkale'de firari hükümlü, evindeki sedirin gizli bölmesinde yakalandı
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        Kırıkkale'de hırsızlık suçundan 3 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın hükümlü, evindeki sedirin gizli bölmesinde yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bir eve düzenlenen operasyonda, 10 suç kaydı ve "hırsızlık" suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Z.A, sedirdeki gizli bölmede yakalandı.

        Öte yandan, başka bir adrese düzenlenen operasyonda, 24 suç kaydı ve "hırsızlık" suçundan 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.A. da yakalandı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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