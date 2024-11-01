Karakeçili'de çiftçilere yeni destekleme modeli anlatıldı

Karakeçili ilçesinde çiftçilere tarımsal üretimde yeni destekleme modelleri anlatıldı.

Karakeçili Parkı'nda gerçekleştirilen, Kırıkkale Tarım ve Orman Müdürlüğünden Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürü Mikail Dedebali ve Karakeçili İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelinin katıldığı toplantıda, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Orhan Güvenç tarafından yeni destekleme modeli anlatıldı.

Güvenç, tarımda yeni destekleme modeline geçildiğini, arpa, buğday, nohut, yağlık ayçiçeği, fiğ, yem bezelyesi, yonca, korunga ve silajlık mısırda temel destekten ayrıca planlı üretim desteği sağlanacağını kaydetti.