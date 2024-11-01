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        Kırıkkale'de baza ile karyola arasına sıkışarak ölen 7 aylık bebek defnedildi

        Kırıkkale'de bazayla yataklı karyola arasına sıkışıp hayatını kaybeden 7 aylık bebeğin cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 15:06 Güncelleme: 01.11.2024 - 15:35
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        Kırıkkale'de baza ile karyola arasına sıkışarak ölen 7 aylık bebek defnedildi
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        Kırıkkale'de bazayla yataklı karyola arasına sıkışıp hayatını kaybeden 7 aylık bebeğin cenazesi toprağa verildi.

        Sanayi Mahallesi 1260. Sokak'taki evlerinde dün baza ile yataklı karyola arasına sıkışarak ölen Y.K. için Miraç Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

        Törene bebeğin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

        Bebeğin cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Yenimahalle Mezarlığı'na defnedildi.

        Anne K.K, 7 aylık bebeğini dün odada yan yana duran yataklı karyola ile baza arasında sıkışmış halde hareketsiz bulmuş, eve çağrılan sağlık ekiplerince Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılan bebek, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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