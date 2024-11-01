Kırıkkale'de baza ile karyola arasına sıkışarak ölen 7 aylık bebek defnedildi

Anne K.K, 7 aylık bebeğini dün odada yan yana duran yataklı karyola ile baza arasında sıkışmış halde hareketsiz bulmuş, eve çağrılan sağlık ekiplerince Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılan bebek, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Sanayi Mahallesi 1260. Sokak'taki evlerinde dün baza ile yataklı karyola arasına sıkışarak ölen Y.K. için Miraç Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

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